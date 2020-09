Esclusiva: Alessandria, svolta Corazza. In arrivo anche Rubin

L’Alessandria sta per chiudere due importanti operazione, già nel pomeriggio ci potrebbe essere la doppia svolta. Intanto, come già raccontato, l’Alessandria è in pole per l’attaccante Simone Corazza, avendo scavalcato sia il Palermo che il Perugia. Ora si può chiudere rapidamente, nelle prossime ore probabile fumata bianca. E dalla Reggina quasi sicuramente arriverà anche l’esterno sinistro Matteo Rubin, l’Alessandria sempre più protagonista sul mercato.

Foto: Logo Alessandria.