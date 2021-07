Altro colpo in arrivo per l’Alessandria. Si tratta di Gabriel Lunetta, esterno offensivo classe 1996, nelle ultime stagioni protagonista a Reggio Emilia in prestito dall’Atalanta. Adesso per Lunetta l’opportunità di fare una nuova esperienza in Serie B: l’Alessandria ha ormai chiuso gli accordi.

