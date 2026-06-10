L’indiscrezione: Roma, offerto nuovamente Brandt. La verità su Alajbegovic e i rinnovi

10/06/2026 | 23:13:34

Nelle ultime ore è stato nuovamente proposto Julian Brandt alla Roma, classe 1996 in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il profilo piace e anche molto, ma è un trequartista non troppo idoneo con la filosofia di Gasperini, quindi per il momento siamo fermi. Quanto ad Alajbegovic, ripetiamo lo stesso ritornello: l’allenatore non vuole che venga ripetuta la stessa mossa fatta a gennaio con Robinio Vaz, grande investimento per un talento non ancora pronto per il calcio italiano. Alajbegovic è nella stessa situazione, i primi investimenti seri la Roma li farà per gente pronta e di spessore, a maggior ragione sugli esterni offensivi. Il club giallorosso sta procedendo, secondo previsioni, per i rinnovi di Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. Non è detto che gli annunci arrivino in simultanea con gli accordi, di sicuro in questi giorni si cercherà di completare il lavoro.

Foto: X Borussia