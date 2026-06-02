Il retroscena: Napoli, no a Norton-Cuffy. Valincic in ribasso. Conferme su Khalaili e Dodo

02/06/2026 | 23:30:55

Nel corso dei dialoghi con il Genoa per lo scambio Obaretin-Fini, il club rossoblù ha provato a inserire Norton-Cuffy nell’operazione. Ma il Napoli, pur avendolo seguito, non si è scaldato dinanzi a un possibile affare e ha declinato l’invito. Possiamo aggiungere che anche Valincic della Dinamo Zagabria non è una trattativa oggi concreta e non siamo convinti che le cose cambieranno. Gli obiettivi per la fascia sono quelli che vi abbiamo anticipato: Khalaili e Dodo, il primo più giovane ma più costoso. Proprio per questo motivo vanno seguite le evoluzioni relative al brasiliano in scadenza tra un anno con la Fiorentina e che è seguito anche dalla Roma.

Foto: Instagram Fiorentina