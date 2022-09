Akpa Akpro si appresta a diventare un calciatore dell’Empoli. Confermata l’anticipazione di questo pomeriggio, il club toscano ha raggiunto tutti gli accordi per l’arrivo in Toscana del centrocampista della Lazio. Dopo due anni con la maglia biancoceleste, per il centrocampista ivoriano inizierà una nuova avventura con la maglia azzurra del club di Corsi.

Foto: Twitter Lazio