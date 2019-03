Esclusiva: Acquah, sirene dalla MLS. Ma l’Empoli per ora non molla

Sirene di mercato per Afriyie Acquah. Il centrocampista dell’Empoli nelle ultime ore è finito nel mirino di alcune società della MLS, pronte a bussare alla porta del club toscano per assicurarsi il cartellino del ghanese classe ’92, in scadenza di contratto a giugno (con opzione). L’Empoli, però, al momento non intende mollare e ha intenzione di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.

Foto: sito ufficiale Empoli