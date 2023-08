Esclusiva: accordo Fiorentina-Nottingham, ma Amrabat dice no

Negli ultimissimi minuti Fiorentina e Nottingham Forest hanno trovato un accordo per Sofyan Amrabat, il club inglese si sarebbe avvicinato ai 20 milioni aggiungendo bonus per il cartellino. Ma il centrocampista marocchino ha fatto saltare tutto, evidentemente spera ancora nel Manchester United che deve chiudere almeno una cessione per tornare all’assalto dopo aver trovato l’accordo da settimane sull’ingaggio. Anche il Galatasaray ci ha provato per Amrabat in prestito secco: respinto.

Foto: Instagram Fiorentina