Escalante: “Domani vogliamo vincere, riuscirci ci farebbe bene anche per il campionato”

Nella conferenza della vigilia di Bayern-Lazio, insieme al tecnico Simone Inzaghi, si è presentato il centrocampista biancoceleste Escalante. L’argentino ha parlato così della sfida di Champions contro i bavaresi e della sua esperienza in Italia: “Ho sempre seguito la Serie A. Con la Lazio mi trovo molto bene. Mi piace giocare davanti alla difesa. Leiva? È un professionista esemplare, è un centrocampista di livello assoluto. Ha giocato anche tanti anni al Liverpool: lo vedevo prima e continuo a seguirlo adesso tutti i giorni“.

Sulla gara di domani: “Loro sono i campioni del mondo, sarà una partita difficile. Noi andremo lì per giocare come sappiamo e per provare a vincere. Tutti i giocatori sognano di vivere serate di Champions così. Fare bene domani sarebbe importante anche per il resto del campionato“.

Foto: transfermarkt