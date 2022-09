Esami strumentali ok per Immobile. L’attaccante parte con la Nazionale per Budapest

Buone notizie per Roberto Mancini. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata Ciro Immobile, hanno dato esito negativo, non evidenziando lesioni o particolari problemi per il giocatore. Di conseguenza, l’attaccante partirà con i compagni in direzione di Budapest, nella mattinata di oggi, poi si deciderà in loco se potrà giocare o meno contro l’Ungheria domani sera, in una gara che deciderà il primo posto del girone di Nations League, con la possibilità per l’Italia di arrivare alle Final Four.

Foto: twitter Azzurri