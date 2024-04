Dopo la notte in ospedale a Udine, le condizioni di Evan N’Dicka non destano più preoccupazione, come aveva comunicato in una nota l’Ansa stamattina. Il difensore dovrebbe già tornare a casa nelle prossime ore. Gli esami effettuati nella mattinata hanno dato esito positivo e quindi il via libera per le dimissioni del difensore, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Foto: Instagram Roma