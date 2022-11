Esami negativi per Tonali: rientra in Italia con la squadra

Come aveva già fatto trapelare Roberto Mancini, ci sono buone notizie sulle condizioni di Sandro Tonali, uscito prima dell’intervallo della sfida tra Italia e Albania per una brutta cadura. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo, il centrocampista sta bene, e adesso ripartirà con il resto della squadra per rientrare in Italia.

Foto: twitter Azzurri