Errore di Huijsen, Pereyra porta avanti l’Udinese sulla Roma: 1-0 all’intervallo

L’Udinese conduce per 1-0 sulla Roma al termine della prima frazione di gioco. La sfida si è sbloccata l minuto 23 con la rete firmata da Roberto Pereyra. Grossa leggerezza in uscita palla della difesa giallorossa, El Tucumano ruba totalmente il tempo a Huijsen, superando poi l’uscita di Svilar con un tocco sotto in caduta quel tanto potente che basta per varcare la linea di porta.

Foto; Instagram Udinese