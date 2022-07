Erlic: “Tornare al Sassuolo è uno step importante per la mia carriera”

Martin Erlic è un nuovo giocatore del Sassuolo. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club neroverde, il difensore ex Spezia ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il suo ritorno in Emilia: “Tornare al Sassuolo è uno step importante per la mia carriera. Questa è una società che lavora bene con i giovani”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo