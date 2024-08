Erlic: “Italiano propone un calcio più verticale e più aggressivo rispetto a Thiago Motta”

Martin Erlic, nuovo difensore del Bologna, è stato presentato oggi in conferenza stampa. In rossoblù ha ritrovato una sua vecchia conoscenza come Vincenzo Italiano, che ha avuto ai tempi dello Spezia.

Queste le sue parole: “Si, è vero che conosco il mister ma questo non vuol dire nulla perché qui tutti spingono al massimo. Questo mi dà una grossa motivazione per lavorare al meglio”.

Quali sono i tre cardini nella conduzione di una partita di Italiano? “Mister Italiano propone un calcio bello, verticale, tenendo tutti i giocatori molto svegli perché tutti possono giocare e entrare nelle rotazioni”.

La differenza che hai notato tra il calcio di Thiago Motta e di Italiano, visto che li hai avuti entrambi allo Spezia? Come ti sei trovato con Beukema? “Entrambi i mister propongono un calcio moderno, mister Italiano propone un calcio più verticale e più aggressivo. Qui ho trovato un bel gruppo in cui è molto piacevole lavorare. Sam Beukema è un grande leader, uno che aiuta e che alza la voce quando c’è bisogno. Sono felice di poter lavorare con questi giocatori”.

Foto: twitter Bologna