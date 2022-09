Erlic: “I nuovi si sono già adattati al gioco di Dionisi. Miglioreremo, siamo solo all’inizio”

Nel pre-gara di Cremonese-Sassuolo, Erlic ha parlato ai microfoni di DAZN: “Siamo partiti in ritiro con la voglia di ridurre il numero di gol che abbiamo subito lo scorso anno. Stiamo lavorando tanto e per adesso ci stiamo riuscendo. Possiamo migliorare ancora tanto, siamo solamente all’inizio. Peccato per gli infortuni, ma i ragazzi nuovi si sono già adattati al lavoro del mister”.

Foto: Sito Sassuolo