Erlic: “Contro il Milan non basta fare il compitino. Sarà una partita tosta”

Il difensore del Sassuolo Martin Erlic, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra i neroverdi ed il Milan, ha rilasciato le seguenti parole, ai microfoni di DAZN:

“Partita importante per noi, ci siamo preparati bene. Per noi è un’altra finale come tutte quelle che sono rimaste. Cercheremo di dare il massimo, in queste partite non basta fare il compitino, dobbiamo andare oltre le nostre capacità. Sappiamo che sarà una partita tosta”.

Foto: sito Sassuolo