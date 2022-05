Eriksson: “Scudetto? Può succedere di tutto, anche le cose in apparenza più impossibili. E magari a Reggio Emilia inizia a piovere…”

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto sostenere l’attuale allenatore dell‘Inter e suo ex giocatore, ricordando lo storico scudetto vinto a Roma nel 2000. Queste le parole dello svedese: “Mi fa piacere che, per stimolare tutti, abbia riparlato della nostra impresa. Uno scudetto unico per come è arrivato e, forse, per questo, ancora più bello. Non si può scordare, è una di quelle cose nella vita di cui parli sempre e non ti stanchi mai di farlo. Ricordo la mezzora in spogliatoio con la radiolina aspettando che finisse Perugia-Juve. Nessuno si faceva la doccia, uno spogliatoio muto, paralizzato. Io camminavo, pensavo, del resto cosa altro potevo fare? Poi una festa meravigliosa e meritata. Può succedere tutto, anche le cose in apparenza più impossibili possono capitare se non ti arrendi e fai il tuo dovere fino in fondo. Se il Milan vincerà lo scudetto, allora vorrà dire che ha avuto qualcosa in più: meriterà un giusto applauso. Ma dalle sconfitte ci si rialza, le delusioni insegnano. Bisogna aspettare gli eventi. E magari guardare le condizione atmosferiche… Magari a Reggio Emilia inizia a piovere come a Perugia… Si scherza, ed è comunque un finale avvincente e bello per tutti gli appassionati italiani”.

Foto: Mirror