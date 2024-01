Eriksson: “Ho il cancro, mi resta circa un anno. Devo lottare finché potrò”

L’ex allenatore della Lazio, Sven-Goran Eriksson ha rivelato alla radio svedese P1 di avere un brutto male: “Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò. Nel migliore dei casi mi resta un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. In realtà nessuno può esserne sicuro con certezza, è meglio non pensarci. Puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello, pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore, non perderti nelle avversità, perché questa ovviamente è la più grande di tutte, ma ricavare comunque qualcosa di buono da questa esperienza”. “La malattia è stata scoperta per caso, sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno. Adesso devo riposarmi e stare con la mia famiglia.”

Foto: Eriksson The Mirror