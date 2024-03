Eriksson corona il suo sogno di allenare il Liverpool ad Anfield. Standing ovation dei tifosi

Dal cancro al ritorno in panchina: Sven Goran Eriksson ha realizzato il suo sogno. L’allenatore svedese, che ha rivelato di recente di essere malato di tumore, ha allenato finalmente il Liverpool ad Anfield. tecnico ex Lazio ha incontrato Klopp e ha guidato le leggende dei Reds contro quelle dell’Ajax in un match di beneficenza. Da brividi l’accoglienza che i tifosi dei Reds gli hanno dedicato al suo ingresso in campo.

Foto: Instagram Liverpool