Eriksen: “Volevo rimanere all’Inter, ma non è stato possibile. Mi è dispiaciuto andarmene”

Nel corsod della conferenza stampa dal ritiro della Danimarca a Doha, Christian Eriksen centrocampista del Manchester United, è tornato sul suo addio all’Inter, all’indomani del malore avuto nel corso di Euro 2020, lo scorso 12 giugno 2021.

Queste le parole del giocatore: “Dopo il malore agli Europei e dopo aver saputo che potevo riprendere a giocare,il mio obiettivo era tornare in Italia. Ma non si poteva fare, le regole per avere la conformità medica in Italia sono più esigenti. L’Inter è un buon club e mi è dispiaciuto andarmene, ma questo è il calcio. L’Italia e l’Inter mi hanno dato delle buone sensazioni e la mia famiglia stava benissimo a Milano. Nel club mi trovavo molto bene. L’Inter resta un posto speciale per me”.