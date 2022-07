Eriksen: “Voglio vincere con lo United e andare in Qatar”

Arrivato a Carrington, Christian Eriksen ha rilasciato anche la prima intervista ufficiale da giocatore del Manchester United: “È qualcosa che non mi aspettavo, sono molto felice di indossare questa maglia ed è stupendo essere qui. La presenza di ten Hag è stata sicuramente importante per la mia scelta, ha idee che condivido. Il Manchester United è la squadra ideale per me, è un club con grande tradizione: sono qui per giocare e dimostrare il mio valore. Mondiali? Da quando ho iniziato la riabilitazione, l’obiettivo e il sogno era ovviamente quello di essere in forma per la Coppa del Mondo. Adesso c’è questa possibilità. Con il Manchester United vogliamo tornare ai vertici e vincere qualcosa”

Foto: Eriksen Instagram