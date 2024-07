Eriksen: “Voglio giocare il più possibile. Lasciare lo United? Dipende da cosa succede”

Christian Eriksen nell’ultima stagione al Manchester United non ha trovato tanto spazio. Il centrocampista danese ha messo a referto un solo gol e due assist in 22 presenze nell’ultima stagione di Premier League e non scarta l’ipotesi di andare via nel corso di questa finestra di calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Sky sports UK ha così parlato del suo futuro: “Sono davvero felice con la mia famiglia che si è stabilita a Manchester. Mi piace giocare per il Manchester Unirtred, ma come calciatore è normale che vorrei sempre giocare il più possibile. Se l’addio può essere un’ipotesi? Dipende sempre da cosa succede”.

Foto: Eriksen Instagram