Eriksen, visite mediche ok con il Brentford. Vicina la firma

Dopo la tragica serata di Euro 2020, in Danimarca-Finlandia e l’addio all’Inter, Christian Eriksen è pronto a tornare in campo. Come riporta Sky Sports UK, l’ex centrocampista nerazzurro nelle prossime ore firmerà fino a fine stagione col Brentford.

Il danese ha superato tutti i controlli medici necessari, l’annuncio ufficiale della sua nuova avventura in Premier League è atteso in questi giorni, probabilmente nella giornata di domani.

Foto: Sito Inter