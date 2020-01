Eriksen, visite al CONI terminate e primo saluto ai tifosi dell’Inter: ora manca solo la firma

Un altro passo importante che avvicina sempre più Christian Eriksen all’Inter. Il centrocampista, dopo la prima parte di visite mediche svolte in mattinata, ha ricevuto anche l’idoneità sportiva al CONI. Adesso il giocatore deve solo firmare il contratto con i nerazzurri, con l’ufficialità attesa nelle prossime ore. Piccola curiosità: il danese, terminati i controlli, si è affacciato da una finestra della struttura per dare un primo saluto ai tanti tifosi accorsi a decine per dargli il benvenuto a Milano.