Eriksen torna in campo a Copenaghen e chiude il suo cerchio. Stasera l’omaggio del suo popolo

Sembra essere tutto tornato alla normalità per Christian Eriksen, ormai in campo sia in Premier League col Brentford che con la sua Danimarca, dove negli scorsi giorni ha anche segnato una rete contro l’Olanda. Questa sera l’ex Inter tornerà ancora in campo e lo farà proprio a Copenaghen, in quello stadio che lo aveva visto crollare a terra a causa dell’arresto cardiaco con la Finlandia all’Europeo. Un cerchio che si chiude simbolicamente e che vedrà l’omaggio del suo pubblico. Per celebrare l’evento Eriksen sarà capitano, grazie al gesto di Kasper Schmeichel rivelato in conferenza stampa dal ct Hjulmand.

FOTO: Twitter Danimarca