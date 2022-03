Eriksen torna 9 mesi dopo al Parken Stadium: l’ex Inter a segno contro la Serbia

A nove mesi e mezzo dall’arresto cardiaco subito nel corso dell’incontro tra Danimarca e Finlandia, a Euro 2020, Christian Eriksen è tornato a vestire la maglia della Nazionale al Parken Stadium, dove si vissero quei drammatici momenti del malore, che sconvolsero tutti.

Il giocatore attualmente in forza al Brentford, così come aveva annunciato ieri in conferenza stampa il CT Hjulmand, è in campo e indossa la fascia di capitano nell’amichevole in corso contro la Serbia dove ha anche firmato la rete del momentaneo 3-0 con un tiro da fuori area.

Il giocatore è stato acclamato dal pubblico danese dopo il suo ingresso in campo.

Foto: Twitetr Danimarca