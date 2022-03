Uno spezzone contro il Newcastle, una maglia da titolare con il Brentford in casa del Norwich. Il momento più atteso per Christian Eriksen, la nuova vita calcistica che aspettava dopo un periodo difficile. Il trequartista danese titolare del Brentford dopo quel terribile pomeriggio di 266 giorni fa che, per fortuna, è soltanto un lontano ricordo.

Foto: Instagram personale