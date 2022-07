Eriksen sull’Inter: “Mi sono trovato benissimo. Il mio progetto era onorare il contratto”

Arrivato a Carrington, Christian Eriksen ha rilasciato anche la prima intervista ufficiale da giocatore del Manchester United, parlando della sua esperienza all’Inter: “Volevo provare qualcosa di nuovo, quindi decisi di andarmene da Londra per andare in Italia dopo più di sette anni molto, molto buoni. L’inizio è stato difficile ma alla fine l’Inter è stata un posto molto, molto buono dove stare. Il mio progetto era onorare il mio contratto con l’Inter, ma mi sono preso del tempo per riflettere e accogliere chiunque volesse chiamarmi; fortunatamente, Thomas ha chiamato e sono stato entusiasta di andare al Brentford per capire come sarebbe andata”.

Foto: Eriksen Instagram