Eriksen: “Sto crescendo ma posso fare di più. E per lo scudetto dico sì”

Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, a seguito del match disputato e vinto contro la Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Sono contento per la vittoria e per la prestazione. Il mio gol contro il Napoli in Coppa Italia è stato fortunato, ma sto migliorando. Sono contento di come stanno andando le cose. La mia posizione in campo è cambiata, adesso sto trovando più spazio. Se sono contento di aver scelto l’Inter, considerando che mi volevano in tanti. Mi sono sempre trovato a mio agio. Peccato non avere i tifosi ora allo stadio. Sono stato accolto bene, le cose migliorano di giorno in giorno. Mi piace la mentalità che ho trovato. Scudetto all’Inter? Sì.”

Foto: Twitter ufficiale Inter