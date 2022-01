Eriksen: “Sono morto per 5 minuti. E’ stato bello l’affetto di tutti. Mi avete aiutato ad andare avanti”

Christian Eriksen, ormai, ex centrocampista dell’Inter, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video di un estratto di una sua intervista, parlando della sua situazione e dell’importanza dell’affetto ricevuto dopo il problema cardiaco durante gli Europei.

Queste le sue parole: “È stato fantastico che molte persone hanno sentito come un desiderio di scrivermi o mandarmi fiori, questo ha avuto un impatto su molte persone, e hanno sentito il bisogno che io e la mia famiglia lo sapessimo. Questo mi ha reso molto felice. All’ospedale continuavamo a dirmi che ricevevano fiori per me, è stato strano perché non ti aspetti che la gente ti spedisca fiori perché sono morto per cinque minuti. È stato qualcosa di straordinario, ma è stato gentile da parte di tutti. È stato un aiuto per me, ricevere tutti questi auguri e la gente continua a scrivermi. Ho ringraziato le persone che ho conosciuto, i dottori, la mia famiglia e tutti i fans che mi hanno spedito migliaia di lettere, email e fiori, o chi mi ha incontrato per strada. Vi ringrazio per il supporto”.

