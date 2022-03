Eriksen: “Sono al Brentford per rimettere in carreggiata la mia carriera. La mia vita continua”

“Sono contento di essere tornato a giocare 90 minuti, è passato molto tempo dall’ultima volta, ma è andata davvero bene”. Sono le parole di Eriksen alla BBC, che ha commentato la gara vinta col suo Brentford a Norwich lo scorso weekend, in cui ha giocato tutti e 90 i minuti: “Thomas Frank mi ha chiesto se mi sentivo pronto a giocare 90 minuti e ho detto che per me non sarebbe stato un problema. Mi sento bene. Sono qui sia per aiutare il Brentford a restare su, sia per rimettere in carreggiata la mia carriera calcistica. Non direi che si tratta di un nuovo capitolo, ma è soltanto la mia vita che continua. Ho avuto una piccola battuta d’arresto e ci sono voluti alcuni mesi, bisognava rimetterci insieme con la mia famiglia, quindi tornare a essere di nuovo una famiglia normale. Tornare in campo adesso, otto o nove mesi dopo l’ultima volta, è incredibile”.

FOTO: Sito Brentford