Eriksen di nuovo in campo: “Sensazione meravigliosa, è stato tutto molto speciale

Sono passati più di otto mesi da quel maledetto 12 giugno in cui, durante Danimarca-Finlandia, Cristian Eriksen ebbe un arresto cardiaco che fece temere per la vita. Vederlo pochi giorni dopo quasi sorridente nel letto dell’ospedale danese poteva essere considerato più che un successo, figuriamoci rivederlo in campo in un impegno ufficiale. È quello che è successo oggi, nella gara tra il Brentford e il Newcastle. E, ulteriore segno del destino, Eriksen è subentrato a Jensen, colui che lo sostituì in quel drammatico pomeriggio di giugno. “Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa“, ha commentato a Sky Sports Uk. “Mister Frank non mi ha detto molto quando sono entrato in campo. Ho parlato con lui ogni giorno nelle ultime settimane. Mi ha solo detto buona fortuna e goditi la partita. È stato tutto molto speciale. Il club si è preso cura di me fin dal primo giorno,e oggi sono tutti qui: la mia famiglia, i miei genitori, i miei figli, mia suocera e alcuni medici che mi hanno aiutato”. Bentornato Cristian.

Foto: Sito Brentford