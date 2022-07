Eriksen, sempre più United: siamo a un passo dall’accordo

Christian Eriksen è sempre più vicino al Manchester United. Una trattativa avuta inizio almeno due settimane fa e che ora sta entrando nel vivo. Pronto un contratto triennale (oppure biennale con opzione), per un periodo è stato in corsa anche il Tottenham, ma adesso i Red Devils hanno messo la freccia e contano di chiudere rapidamente. Eriksen ha dimostrato tutto il suo valore con il Brentford dopo un periodo terribile e ricco di preoccupazioni, adesso la possibilità di alzare ulteriormente l’asticella restando in Premier.

Foto: twitter Brentford