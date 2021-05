Eriksen: “Sei mesi fa vivevo una certa situazione, adesso è il momento migliore della mia carriera”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen, ha parlato della cavalcata verso lo scudetto dell’Inter: “Prima di arrivare all’Inter, era stato difficile vincere. E adesso, invece, vivo forse il momento migliore della mia carriera. Rivincita personale? Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco soltanto a calcio: a volte va bene e altre male. Poi questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana. Sei mesi fa vivevo una certa situazione, ma ora abbiamo vinto un trofeo e posso solo dire di essere molto felice di stare all’Inter. Questo scudetto è un buon punto di partenza… Ora possiamo continuare e costruire un ciclo”.

Su Conte: “Conte è importantissimo per tutti, anche per il modo in cui giochiamo. Seguiamo alla lettera le sue indicazioni e in campo si vede. Siamo tutti felici di aver vinto con lui. Ma la sua permanenza non è una mia decisione: dipende da lui e dal club. Il segreto del successo? La squadra stessa. Tutti abbiamo contribuito in modo diverso a un obiettivo comune. È dura per tutti giocare contro di noi, questa stagione è stata una grande performance di squadra”.

Foto: Twitter Inter