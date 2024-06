Eriksen segna tre anni dopo il malore, ma non basta: con la Slovenia finisce 1-1

Oggi alle 18 si giocava la prima partita Gruppo C tra Slovenia e Danimarca. Gli uomini più attesi erano i bomber delle due Nazionali: Sesko ed Hojlund, rimasti però entrambi a secco. Ad onor del vero il bomber del Lipsia, fresco di rinnovo, ci ha provato al 15′ con una botta terrificante da fuori ma la sua conclusione è terminata di un soffio fuori. Poco più tardi però, due minuti dopo per l’esattezza, passa in vantaggio la Danimarca: rimessa laterale dalla destra, palla che arriva a Wind in area che si inventa un assist di tacco incredibile per l’accorrente Eriksen che supera Oblak con la punta. Grande felicità per il danese ex Inter, che segna in un Europeo a tre anni di distanza dal malore, chiudendo cosi il cerchio. La Slovenia rischia addirittura di capitolare quando al 28′ Sesko provando ad allontanare un cross di Eriksen colpisce in pieno Mlakar fortunatamente per gli sloveni il pallone esce fuori vicino alla porta di Oblak. Tuttavia non è finita perché Eriksen è sugli scudi e a due minuti dal 45′ sfiora il raddoppio e la doppietta personale. Si va all’intervallo sullo 0-1 per la Danimarca. Inizia la ripresa con un altro rischio per la Slovenia che sfiora nuovamente l’autogol, stavolta con Bijol (53′). Al 65′ Oblak dimostra tutte le sue abilità e compie un miracolo su Hojlund a due passi dalla porta negando il raddoppio ai danesi. Tuttavia inizia adesso la reazione della Slovenia che porta Sesko e compagni a trovare il pari: prima Sporar si divora il gol a tu per tu col portiere (74′) due minuti dopo Sesko colpisce il palo con una botta da fuori, e al 77′ arriva il tanto agognato gol di Janza sugli sviluppi di un corner. La Slovenia insiste e all’82’ ha anche l’occasione per passare in vantaggio ma Sporar calcia sull’esterno della rete. La partita prosegue senza lampi degni di nota, termina quindi 1-1 Slovenia- Danimarca: un punto che forse non serve a nessuna delle due.

Foto: instagram Euro 2024