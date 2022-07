Eriksen, parla all. Brentford: “Deve capire cosa fare della sua vita e della carriera”

Finita l’avventura di Christian Eriksen al Brentford dopo il termine del suo contratto. Il club inglese, però, non ha ancora perso le speranze di avere il talento danese per la prossima stagione e la conferma arriva direttamente dall’allenatore Thomas Frank, intervistato dall’edizione danese di BT: “In questo momento non è più del Brentford però non gioca neanche con altri. Vediamo… Devo essere ottimista, ma anche io leggo i giornali. Sto parlando con Eriksen, gli abbiamo offerto un contratto ma prima deve capire cosa vuole fare della sua vita e della carriera. Presumo comunque che di proposte ne abbia anche altre”.

Foto: Twitter Danimarca