Eriksen: “Ora dobbiamo avere più continuità in Champions e in Premier”

Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha parlato al sito ufficiale dello United e ha parlato dell’ultima stagione e di quella che sta per arrivare.

Queste le sue parole: “Penso che, alla fine, siamo stati soddisfatti di aver vinto un trofeo ma sicuramente, ovviamente, tristi per aver perso l’altra finale, quella di FA Cup. Ma penso che sia stato un buon inizio con il nuovo allenatore e per me personalmente la prima stagione e poi ora è davvero il momento di migliorare tutto nella prossima stagione. Quindi sicuramente l’obiettivo è vincere più trofei e, si spera, raggiungere più finali, e poi mostrare davvero di cosa siamo capaci in campionato ma anche in Champions League. Quello che dovremo portare con noi nella prossima stagione sono le vittorie ottenute all’Old Trafford. I tifosi ci aiuteranno e cercheremo di farli divertire. La Champions? Penso che sia uno dei tornei in cui ti diverti di più a giocare, è solo un torneo di prestigio in cui partecipare. Bisogna tornare ad essere ogni anno in CL ed è quello che proveremo a fare giocando in campionato, ma dobbiamo divertirci e dimostrare cosa sappiamo fare anche in CL”, ha concluso l’ex nerazzurro.

Foto: twitter Danimarca