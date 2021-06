Eriksen operato. Oggi le dimissioni, ma il futuro è un rebus

Christian Eriksen è stato operato nella giornata di ieri con successo, il defribillatore è stato impiantato e oggi verrà dimesso – come racconta la Gazzetta dello Sport -. Adesso il calciatore danese potrà tronare finalmente dalla sua famiglia a casa. Ieri ha seguito i suoi compagni della Danimarca in tv dall’ospedale e dalla prossima partita li potrà vedere da casa. Adesso Eriksen proseguirà un periodo di tranquillità, ma c’è da capire il suo futuro. Gli scenari sono due. Va innanzitutto capito se l’impianto del defibrillatore sarà temporaneo o permanente. Nel secondo caso, va esclusa la possibilità di un rientro in campo di Eriksen in Serie A. Ci sono altri calciatori che continuano a giocare, nonostante un intervento simile: l’olandese Blind, proprio ieri sera in campo contro l’Austria, è un esempio. L’Olanda, come pure l’Inghilterra, aprono a questa possibilità. In Italia non è concesso. L’altra via può essere quella dell’effettuazione di nuovi test e la rimozione del defribillatore, lì passerebbero altri mesi per verificare se il giocatore non fosse a rischio. Infine, c’è anche da capire la volontà del diretto interessato, se una volta passata la paura vorrà rimettersi in gioco e scendere nuovamente in campo.

Foto: Instagram personale