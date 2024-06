Eriksen: “Non penso a tre anni fa. Penso positivo e a giocare a calcio. Il malore è alle spalle”

Christian Eriksen assicura di aver superato psicologicamente il malore che lo fece crollare a terra nella partita di apertura di Euro 2020 (giocato nel 2021 a causa del Covid) con la sua Danimarca, mentre si appresta a tornare per la prima volta in campo nel torneo continentale. Eriksen subì un arresto cardiaco tre anni fa e venne rianimato con un defibrillatore durante la partita poi persa 1-0 contro la Finlandia. Il centrocampista del Manchester United ha giocato con la Danimarca ai Mondiali del 2022 e domenica sarà in campo contro la Slovenia. Dal malore “sono passati tre anni, nel frattempo sono successe tante cose e quindi sinceramente non ci penso ogni giorno. Non vedo l’ora di giocare a calcio e penso agli aspetti positivi”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: twitter Danimarca