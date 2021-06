Eriksen, le prime parole al risveglio: “Sono tornato con voi”. Il racconto del medico che l’ha rianimato

Jens Kleinefeld, medico che ha soccorso il centrocampista della Danimarca Eriksen dopo il malore accusato contro la Finlandia, ha rivelato le prime parole pronunciate dal giocatore dopo il brutto spavento. “Sei tornato con noi? Si, sono tornato con voi. Dannazione, ho solo 29 anni”. Poi Kleinefeld, come riportato da gazzetta.it, ha raccontato gli attimi in cui è stato utilizzato il defibrillatore dopo alcuni minuti di massaggio cardiaco: “È stato un momento molto commovente perché le possibilità di avere successo in un salvataggio di questo tipo, in situazioni di quotidianità, non sono così alte. Questo tipo di trattamento funziona di più negli atleti professionisti sani rispetto ai pazienti che spesso hanno condizioni preesistenti. Eriksen è rimasto cosciente tutto il tragitto, ero sicuro al 99% che sarebbe arrivato in condizioni stabili”.

FOTO: Twitter Federcalcio danese