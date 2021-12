Eriksen-Inter, la risoluzione è la strada più logica

Un autentico calvario, quello che ha coinvolto Christian Eriksen negli ultimi sei mesi. Adesso la strada più logica è quella della risoluzione, della vicenda se ne sta occupando Beppe Marotta con il dottor Volpi. Eriksen ha un contratto con l’Inter fino a giugno 2024, è chiaro che non ci siano le condizioni – dopo quanto accaduto – per ottenere l’idoneità. E risolvere l’impegno con l’Inter, vertice in queste ore, consentirebbe al fantasista di proseguire l’attività altrove. Magari in Danimarca, tra l’Odense e altre soluzioni già prese in considerazione.

Foto: Twitter Inter