Eriksen in campo un’ora con il Brentford in amichevole: è la prima volta dopo il problema cardiaco

Il rientro in campo per Christian Eriksen si avvicina. Il centrocampista danese ha fatto le prime prove generali in vista di un ritorno sui campi di calcio.

Il danese quest’oggi ha disputato un’amichevole ed è rimasto in campo per circa un’ora contro il Southend United per la prima volta da quando, il 21 giugno dell’anno scorso, il suo cuore smise di battere per diversi secondi.

Un giorno importante per Eriksen, che oggi compie anche 30 anni.

Al danese è stato impiantato un defibrillatore cardioveter e, per questa ragione, dunque, non può più giocare nel campionato di Serie A. Può invece giocare in Inghilterra: lo farà con la maglia del Brentford per i prossimi sei mesi.

Foto: Twitter Brentford