Eriksen: “Il mio gol può essere quello dello Scudetto, sono molto contento”

Grande felicità per Christian Eriksen, autore del gol che ha sbloccato Crotone-Inter. Il centrocampista danese, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. “Gol scudetto? Non ufficialmente, dobbiamo aspettare domani. Però siamo molto vicini al titolo. Sono molto contento per il gol, non ne ho segnati tanti ma se questo sarà il gol dello Scudetto sarò felicissimo. L’Atalanta? La vedrò a casa con la mia famiglia”.

FOTO: Twitter Inter