Eriksen: “Il Brentford la scelta perfetta per la mia carriera. Futuro? Potrei restare”

Parlando dal ritiro della sua Nazionale, il centrocampista danese Christian Eriksen ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scegliere il Brentford come squadra dal quale ripartire dopo l’arresto cardiaco che l’ha colpito la scorsa estate, preferendo tale soluzione al ritorno in patria. Queste le sue dichiarazioni: “La Superliga non era una delle mie opzioni. Certamente ho pensato anche alla mia famiglia, ma non sarebbe stata la migliore tappa per la mia carriera, mentre il Brentford è stata la scelta perfetta, l’opzione migliore in quel momento”.

Eriksen prosegue: “Avevo anche altre possibilità. Non sono preoccupato del futuro, penso al qui e ora. Ad un certo punto prenderò una decisione, questo potrebbe anche prevedere la permanenza”.

Foto: Sito Brentford