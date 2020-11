Eriksen: “I tifosi dell’Inter mi vogliono in campo, ma Conte ha altre idee. A gennaio vedremo”

Come la scorsa pausa per le Nazionali, per Christian Eriksen è il momento di dimostrare nuovamente le sue qualità con la Danimarca e lanciare messaggi ad Antonio Conte e all’Inter. Messaggi non solo sul campo, ma anche a parole.

Il centrocampista danese ha parlato ai microfoni dell’emittente locale TV2 Sport, tornando sul poco spazio che sta avendo in nerazzurro e le sue sono parole che lasciano trasparire tutta la sua delusione per un cammino che non si sta rivelando come previsto.

Queste le sue parole: “Esperienza all’Inter? Non è quello che avevo sognato. Speravo di essere subito decisivo e al centro del progetto e invece. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile. Non è mai divertente stare in panchina, ma è l’allenatore che decide chi gioca. Certo, non nascondo che sto avendo alcune difficoltà, ma se non gioco con continuità non posso mai migliorare. Nelle ultime due partite, con Real Madrid e Atalanta, non sono neanche stato preso in considerazione per entrare in campo. È una situazione particolare. Ho la fiducia dei tifosi, la sento, leggo i loro messaggi sui social. La gente vorrebbe vedermi giocare e anche io vorrei farlo. Ma l’allenatore ha idee diverse e io come giocatore devo rispettarle anche a malincuore, ma così non va bene”.

Sul futuro il danese parla chiaramente: “A gennaio cosa potrà accadere col mercato aperto? Per adesso mi concentro sul calcio giocato, poi vedremo quando si apre la finestra cosa accadrà e cosa no. Per quanto ne so, comunque, sarò all’Inter anche dopo l’inverno. Poi devo decidere con il club. Se il mister mi riterrà adeguato al suo gioco, cercherò di dimostrare le mie qualità anche in Italia. La Serie A è un campionato difficile, ci sono meno spazi dove poter giocare e devi essere bravo a crearteli tu gli spazi se vuoi trovare la superiorità in campo”.

Foto: Twitter Federcalcio Danimarca