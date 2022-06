Eriksen: “Ho diverse proposte da valutare. Vorrei giocare in Champions”

A poco più di un anno dalla terribile serata di Euro 2020, in cui Christian Eriksen ha rischiato di morire, il giocatore, ex Brentford, ha parlato sul futuro, dal rinnovo proposto dal Brentford fino alla possibilità di tornare in un top club.

Queste le sue parole a Viaplay: “Ho diverse offerte che sto valutando, poi prenderò una decisione. Mi piacerebbe giocare di nuovo in Champions League, è davvero divertente. Anche se non essenziale”.

Foto: Twitter Danimarca