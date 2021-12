Eriksen e il suo matrimonio con l’Inter: tutti i numeri

Nel pomeriggio l’Inter ha comunicato l’addio di Christian Eriksen. Una soluzione forzata dopo il riscontro negativo per ottenere l’idoneità sportiva in Italia. Per il danese è tempo di fare un resoconto su quella che è stata la sua esperienza in nerazzurro, cominciata con qualche difficoltà sotto la guida di Antonio Conte dopo il trasferimento a Milano per circa 27 milioni di euro dal Tottenham. L’avventura in Italia si conclude con 2.769 complessivi costituiti da 8 gol e 3 assist in 60 presenze. Numeri che sarebbero potuti essere ancora più alti data l’elevata importanza che il giocatore occupava nella formazione titolare sopratutto a partire da gennaio 2021 quando è iniziato a diventare un titolare indiscusso della squadra che poi ha conquistato lo scudetto. Dalla lunga lettera dell’Inter alle parole di Zanetti, tutto il mondo nerazzurro ha manifestato parole d’amore per lui: Eriksen resterà sempre nella mente dei tifosi che ora invocano una celebrazione del danese al Meazza in una delle prossime partite casalinghe di Inzaghi&Co.

FOTO: Sito Inter