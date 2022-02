Eriksen: “Di quel giorno ricordo tutto. Tranne i 5 minuti in cui ho lasciato questo mondo”

Intervistato dalla BBC, Christian Eriksen, ex centrocampista dell’Inter, ora al Brentford, ha parlato della ormai nota giornata del 12 giugno 2021, quando si è accasciato al suolo e ha avuto un arresti cardiaco.

Il giocatore ripercorre alcuni istanti: “In quel momento non avevo idea di cosa fosse successo, poi mi venivano in testa queste domande: “Mi è successo qualcosa alle gambe? Mi sono rotto la schiena? Posso alzare la gamba? Ricordo davvero tutto di quei momenti, tranne i 5 minuti in cui ero andato via da questo mondo finché non mi è tornato il battito del cuore”