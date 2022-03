Eriksen: “Contento di essere tornato. Tutto va bene e questo mi motiva”

Christian Eriksen è tornato a vestire la maglia della Danimarca in vista delle amichevoli con l’Olanda e la Serbia. A distanza da quel 12 giugno quando fu colpito da un arresto cardiaco in campo, l’ex Inter ha commentato: “Sono stato fortunato. Tutto va bene per giocare di nuovo e questo mi motiva ancora di più a tornare alla mia vecchia vita. Sono molto felice, è passato tanto tempo, sono contento di essere tornato. Non mi sarei presentato se non avessi saputo che sarei stato in grado di tornare senza che mi accadesse qualcosa di brutto”.

FOTO: Sito Brentford