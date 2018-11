Eriksen colpisce all’80’ e il Tottenham agguanta l’Inter in classifica

All’Inter sarebbe bastato un pareggio per volare già questa sera agli ottavi, ma a stravolgere i piani di Luciano Spalletti ci ha pensato Christian Eriksen. A Wembley va in scena una gara combattuta che vede gli Spurs padroni del campo nei primi 45 minuti. Nella ripresa i nerazzurri, con l’ingresso di Borja Valero al posto dell’acciaccato Nainggolan, cambiano marcia e rispondono colpo su colpo. All’80’, però, Eriksen trova il gol dell’1-0 dopo un’azione avviata da un incontenibile Sissoko e rifinita dall’assist di Dele Alli per il danese. Con questo successo la formazione di Mauricio Pochettino agguanta Icardi e compagni al secondo posto in classifica a quota 7. I giochi, dunque, si decideranno soltanto all’ultima giornata: l’Inter affronterà il PSV e il Tottenham il Barcellona.

Foto: Tottenham Twitter